Online-Bezahlsystem Wero So funktioniert die neue Paypal-Alternative

Zum Start sind das viele Sparkassen sowie Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland. Bei ihnen braucht man auch noch nicht die Wero-App, sondern kann die Funktion in der jeweiligen Banking App aktivieren. Andere Institute werden voraussichtlich in diesem Jahr dazukommen, beispielsweise die Deutsche Bank und die Postbank sowie die ING. Nicht dabei sind unter anderem die Commerzbank und die DZ Bank, die sich nicht an der EPI und an Wero beteiligen.