Bundeskongress in Leipzig : Werneke ist neuer Verdi-Chef

Leipzig Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hat einen neuen Bundesvorsitzenden. Die Delegierten in Leipzig wählten erwartungsgemäß Frank Werneke zum Nachfolger von Frank Bsirske, der aus Altersgründen nicht erneut angetreten war. Der Ostwestfale Werneke erhielt mit 92,7 Prozent ein respektables Ergebnis.

Er war abgesehen von Bsirske das einzige verbliebene Bundesvorstandsmitglied der ersten Stunde. Werneke stammt aus einem Arbeiterhaushalt, der Vater war bei einem Mineralbrunnen angestellt, die Mutter legte in Nachtschichten Werbeprospekte in die „Neue Westfälische“ ein. Seine Kindheit und Jugend verbrachte er in Schloß Holte-Stukenbrock, wo er sich nach eigenen Angaben politisierte. Werneke ist Sozialdemokrat. Im benachbarten Bielefeld lernte er den Beruf des Verpackungsmittelmechanikers und kam darüber zur IG Druck und Papier, die 2001 in Verdi aufging.