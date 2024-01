Kandidat bei „Das perfekte Dinner“ Koro-Chef kocht nicht nur auf Vox – er wirbt auch

Eigentlich ist „Das perfekte Dinner“ eine Wohlfühlsendung. Man kuschelt sich abends vor den Fernseher – am besten, wenn man gerade gegessen hat, sonst bekommt man schnell Hunger – und schaut fünf Menschen dabei zu, wie sie jeweils versuchen, das beste Drei-Gänge-Menü ihres Lebens zu kochen. Dafür geben sie sich dann gegenseitig Punkte. Die meisten sind etwas chaotisch, manchmal gönnt der eine dem anderen nichts und oft geht etwas schief – kurz gesagt, man kann sich mit diesen Menschen identifizieren, beurteilt ihre Wohnungen und bekommt vielleicht noch Ideen für neue Rezepte. Doch nicht so an diesem Montagabend.