Rentenserie Wer wann in Rente gehen kann – und wie viel man verliert

Düsseldorf · In Deutschland können die meisten Berufstätigen mit 67 Jahren abschlagfrei in Ruhestand genießen. Wer früher aufhören will, leidet doppelt: Er zahlt weniger ein und mus dauerhaft Abstriche in Kauf nehmen. Wie viel das ist und welche Ausnahmen gelten.

20.07.2024 , 05:00 Uhr

ARCHIV - 23.07.2020, Brandenburg, Stolpe: Zwei ältere Personen sitzen auf einer Bank die auf einem Hügel im Nationalpark Unteres Odertal steht. Die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland können sich auf eine deutliche Erhöhung ihrer Bezüge im kommenden Juli einstellen. (zu dpa "Renten steigen voraussichtlich um mehr als 5 Prozent") Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Patrick Pleul