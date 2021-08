Verlängerung bis zun Jahresende : Wer von der Corona-Hilfe profitiert

Berlin/Düsseldorf Die Regierung hat die Staatshilfen in der Krise bis zum Jahresende verlängert. Dennoch gibt es auch Kritik an den Beschlüssen der Koalition. Zu viel bleibe im Unklaren, klagen Wirtschaftsvertreter.

Die Verlängerung der Hilfsleistungen für Unternehmen bis Jahresende ist in der Wirtschaft naturgemäß gut angekommen. „Es ist wichtig, das In­strument der Überbrückungshilfen bis zum Jahresende zu verlängern“, sagte der Vizegeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Achim Dercks, am Mittwoch. Das sei ein Signal für ein verlässliches Unterstützungsangebot. Weiterhin seien Wirtschaftsbereiche durch Corona-Maßnahmen eingeschränkt, und die Gefahr erneuter Schließungsanordnungen sei nicht gebannt, so Dercks. „Dort wo es wirtschaftlich wieder besser läuft, werden Betriebe bei steigenden Umsätzen die Hilfen natürlich nicht mehr in Anspruch nehmen müssen“, erklärte der DIHK-Vize.