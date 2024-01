Nach dem Insolvenzantrag Wer sich bei Galeria die Rosinen rauspicken könnte

Am denkbarsten scheint derzeit ein Deal mit der Central-Gruppe, die beim Düsseldorfer Carsch-Haus sowohl an der Immobilie als auch am Handelsgeschäft bereits maßgeblich beteiligt ist. Den Thailändern wird allerdings vorwiegend ein Interesse an großen Häusern mit entsprechendem Einzugsgebiet und großer Kaufkraft im Umfeld nachgesagt, was beispielsweise für Filialen in Düsseldorf, Köln und Münster gelten könnte. Was für den Fall aus den Niederlassungen in den deutschen Mittelstädten und in der Provinz würde, bleibt offen.