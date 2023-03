Immobilien Für wen der Immobilienkauf jetzt lohnt

Wo kriegt man noch Immobilien? Das mit dem Preispoker gilt natürlich verstärkt bei Immobilien auf dem Lande, wo Häuser und Wohnungen noch ausreichend vorhanden sind, während in den Metropolen und Schwarmstädten weiter notorische Knappheit herrscht. Ansonsten sieht Braun bei seiner Empfehlung keinen Unterschied zwischen Stadt und Land: „Die Zinsen sind für alle gestiegen und die Neubaukosten eben auch.“ Beides hat dazu geführt, dass in der zweiten Hälfte 2022 die Nachfrage nach Kaufimmobilien teils eingebrochen ist – in Bonn und Düsseldorf beispielsweise um annähernd 20 Prozent. Die Preise in diesen und anderen Großstädten sind natürlich nicht in gleichem Maß gesunken. Das wirkt sich vor allem auf die Mieten aus, aber eben auch auf Kaufpreise. In Düsseldorf beispielsweise sind die Preise für Neubauten zwischen Juli und Dezember 2022 sogar noch um 5,4 Prozent gestiegen, jene für Bestandsimmobilien auch bei bereits hohen Zinsen nur mäßig gesunken, wie der Gutachterausschuss der Landeshauptstadt jüngst mitteilte. Also auch hier kein Indiz für einen Einbruch.