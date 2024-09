Sparkurs bei Volkswagen Wer ist die erste Frau an der Spitze des VW-Betriebsrats?

In ihrer Funktion als VW-Betriebsratschefin ist Cavallo an der Mitgestaltung der Unternehmensstrategie beteiligt, insbesondere in Bezug auf die Transformation zur Elektromobilität und Digitalisierung. Ihr Fokus liegt dabei auf der Absicherung der Arbeitsplätze und der Mitbestimmung der Belegschaft in einem sich wandelnden Marktumfeld.