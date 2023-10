Wenn Menschen aus Einwandererfamilien gründen „Ich musste immer doppelt so hart arbeiten“

Als kleines Mädchen schaut Sophie Chung oft in den Spiegel und fragt sich, was mit ihr nicht stimmt. Warum machen die anderen Kinder sich über ihre Haut lustig? Warum sagen sie, dass ihre Augen anders aussehen? Sophie versteht die Welt nicht mehr, es macht sie traurig, dass sie als Einzige in ihrem Linzer Kindergarten dafür geärgert wird, wie sie aussieht. Und noch schlimmer ist es, dass sie nicht einmal einen Unterschied zwischen sich und den anderen feststellen kann.