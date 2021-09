Am Freitag droht erst einmal der Shutdown : Wenn die USA zahlungsunfähig würden

Das Kapitol in Washington Foto: dpa/J. Scott Applewhite

Düsseldorf In den Vereinigten Staaten droht ohne Einigung zwischen Republikanern und Demokraten im Oktober eine Haushaltssperre. Und Mitte des kommenden Monats könnte der US-Regierung schlimmstenfalls das Geld ausgehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Georg Winters

Zu den großen Wahlversprechen des damaligen amerikanischen Präsidenten Donald Trump gehörte der Bau einer 3200 Meter langen Mauer an der Grenze nach Mexiko. Rund 5,7 Milliarden Euro wollte er vor drei Jahren aus dem US-Haushalt dafür veranschlagen, doch die Demokraten machten ihm mit ihrer Mehrheit im Senat einen Strich durch die Rechnung. Was folgte, war wegen der fehlenden Einigung über einen Etat zwischen Republikanern und Demokraten die längste Haushaltssperre in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Sie dauerte 35 Tage und endete im Januar 2019 damit, dass sich beide Seiten auf eine Übergangsfinanzierung einigten.

Knapp drei Jahre später droht ab Freitag wegen eines erneuten Haushaltsstreits wieder ein „Government Shutdown“, also ein fast komplettes Herunterfahren der staatlichen Verwaltung, bei der Hunderttausende Bedienstete im Zweifel nach Hause geschickt würden und nur noch die blieben, deren Arbeit unerlässlich ist – allerdings vorübergehend ohne Bezahlung, weil kein Geld dafür freigegeben wird. Die Gehälter würden dann nachgezahlt.

Info Die Regeln für den US-Haushalt Janet Yellen. ⇥Foto: Kevin Dietsch/AP Foto: AP/Kevin Dietsch Grundlage Laut US-Verfassung darf die Regierung Geld nur „aufgrund gesetzlicher Bewilligungen“ entnehmen. Haushaltsjahr Der Kongress muss die Verwendung des Haushalts rechtzeitig zu Beginn des neuen Haushaltsjahres am 1. Oktober beschließen oder übergangsweise die bestehende Bewilligung verlängern.

Das hat es schon häufiger gegeben, aber so alarmierend wie jetzt schien die Lage noch nie. Es geht um die von den Demokraten verlangte vorübergehende Aussetzung der Schuldenobergrenze, die die Republikaner ablehnen. Die Stimmung scheint auf dem Nullpunkt, eine Einigung weiter entfernt denn je, und ohne die droht nach Einschätzung der amerikanischen Finanzministerin und ehemaligen Notenbank-Präsidentin Janet Yellen Mitte Oktober die Zahlungsunfähigkeit der Vereinigten Staaten. Der Regierung droht ohne Anhebung der Schuldenobergrenze das Geld auszugehen.

Das Ganze wäre also ein gewaltiger Rückschlag für die Pläne von Präsident Biden, die Infrastruktur des Landes zu modernisieren und ein Paket für den Ausbau des Sozialstaates zu schnüren. Es sei unklar, ob die USA über den 18. Oktober hinaus ihre finanziellen Verpflichtungen erfüllen könnten, schrieb Yellen in einem Brief an den Kongress. Im Klartext: Nicht nur Arbeitnehmer würden kein Geld bekommen, sondern auch die Rentner nicht, und Sold für die amerikanischen Soldaten gäbe es vorübergehend auch nicht.

Es geht aber nicht nur um die Investitionspläne des Präsidenten und die finanziellen Verwerfungen auf nationaler Ebene, sondern auch um die Kreditwürdigkeit der USA an den internationalen Finanzmärkten. Und damit auch darum, ob die Amerikaner womöglich in eine Rezession schlittern, ob das Land seine Anleihengläubiger pünktlich bezahlen kann oder nicht und ob ohne eine Einigung ein Kollaps an den Börsen droht, der natürlich auch die Finanzmärkte in Europa in Mitleidenschaft ziehen könnte. Der alte Spruch „Wenn Amerika hustet, bekommt Europa die Grippe“ könnte dann wieder aktuell werden. Das Bankhaus JP Morgan Chase & Co hat bereits erklärt, ein Zustand der Zahlungsunfähigkeit wäre „potenziell katastrophal“.

Noch ist es nicht so weit. Dass der Haushaltsstreit zwischen Republikanern und Demokraten zu eskalieren droht, liegt wie gesagt unter anderem daran, dass die Republikaner die vorübergehende Aussetzung der Schuldenobergrenze blockieren. Ähnliches haben sie noch zugelassen, als der Präsident des Landes Trump hieß, aus dem eigenen Lager kam und mehr Geld wollte – zugegebenermaßen nicht nur für den Bau der Mexiko-Mauer, sondern auch für die Bekämpfung der Corona-Lasten. Insofern ist das jetzige Verhalten natürlich auch politisches Kalkül und der Versuch, den demokratischen Präsidenten zu beschädigen. Dass der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen anderen Währungen spiegelt, am Mittwoch auf ein Elf-Monats-Hoch stieg, werten Analysten zwar als Indiz dafür, dass sich die Beteiligten auch diesmal in letzter Minute aus staatspolitischer Verantwortung heraus noch einigen könnten.