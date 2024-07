Welche Maßnahmen helfen könnten „Elektroautos brauchen einen Nachfrage-Push“

Die Nachfrage nach Elektroautos in Deutschland ist 2024 im Vergleich zu den vergangenen Jahren zurückgegangen – deshalb will die Bundesregierung sie jetzt ankurbeln. Zumindest bei den Dienstwagen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kündigte an, dass man bessere steuerliche Abschreibungsbedingungen für Unternehmen plane. Davon erhoffe sich die Ampel-Koalition einen „Nachfrage-Push“.