Bayern zieht nun nach Weniger Funklöcher dank neuer Bauordnung in NRW

Unerwartet großen Erfolg bringt eine Reform der Landesbauordnung, die den Handykonzernen den Ausbau der Netze erleichtern soll. Bis Juni 2021 hatten diese oft zwei Jahre auf eine Genehmigung warten müssen, nur um einen Funkturm aufstellen zu können – jetzt geht es häufig in paar Wochen. Als ein Projekt zeigte Vodafone am Mittwoch einen 15-Meter-hohen Funkturm auf dem Dach eines Bürogebäudes am Düsseldorfer Verkehrsknotenpunkt Mörsenbroicher Ei, bei dem es nur fünf Wochen gebraucht hatte, die hohe Anlage hochzuziehen. „Wir mussten schnell handeln, weil eine andere Antenne wegen eines Gebäudeabrisses wegfiel“, sagt Vodafone-Chefnetzplaner Arif Otyakmaz, „nun können wir von diesem einen Mast aus mit 5G und LTE gleichzeitig Tausende Kunden telefonieren und im Internet surfen lassen.“ Er ist promovierter Elektrotechniker mit Abschluss in Aachen.