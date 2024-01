Sorgenkind Wohnungsbau Weniger Aufträge im Baugewerbe im November

Im Jahresvergleich verringerten sich die Aufträge im November bereinigt um Preiserhöhungen insgesamt um 2,7 Prozent. In den ersten elf Monaten 2023 sanken die Bestellungen real um 4,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Wegen der in der ersten Jahreshälfte stark gestiegenen Baupreise legte der Auftragseingang einschließlich Preiserhöhungen (nominal) um 3,3 Prozent zu. Dabei verbuchte der Tiefbau nach Angaben des Baugewerbeverbandes ein Plus von 27 Prozent, getrieben unter anderem vom Stromtrassenausbau.