Internationaler Währungsfonds : Weltwirtschaft kommt wieder etwas stärker in Schwung

Weltwirtschaft kommt wieder etwas stärker in Schwung

Der Internationale Währungsfonds stellte am Montag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos den Konjunkturausblick vor. Foto: dpa/Jim Lo Scalzo

Die Weltwirtschaft wird nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) im laufenden Jahr etwas an Schwung gewinnen. Die Experten bleiben grundsätzlich optimistisch, wenngleich sie ein klein wenig vorsichtiger sind als bislang. Unter anderem sorgten eine weiter lockere Geldpolitik, eine teilweise Einigung im Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie nachlassende Sorgen vor einem ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der EU für Rückenwind, hieß es im Konjunkturausblick des IWF, der am Montag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos veröffentlicht wurde.