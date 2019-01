Pro-Kopf-Verschuldung: So viele Schulden hat die Welt

Washington Staaten und Privathaushalte verschulden sich immer mehr. Der absolute Schuldenstand ist jetzt auf 244 Billionen Dollar geklettert. Was das für jeden einzelnen bedeutet.

Das weltweite Wirtschaftswachstum tut sich schwer, mit den Schulden mitzuhalten: Privathaushalte, Unternehmen und die öffentliche Hand in aller Welt standen im dritten Quartal 2018 zusammen mit 318 Prozent der Wirtschaftsleistung in der Kreide, wie der am Dienstag veröffentlichte Schuldenmonitor des Institutes of International Finance in Washington vorrechnet.