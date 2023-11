Bald größte Handelsflotte der Welt? China kontrolliert 15 Prozent Transportkapazität auf den Meeren

Während griechische Schiffseigner vor allem bei Massengutfrachtern, Tankern und Gastankern und weniger in der Containerschifffahrt stark präsent sind, haben Chinesen andere Schwerpunkte: „Sie kontrollieren einen geringeren Anteil an Tankern und Gastankern, aber einen höheren Anteil an der Stückgut- und Containerflotte, wobei Cosco Shipping zum höheren Anteil an der Containerflotte beiträgt“, heißt es bei Bimco. Cosco ist nach Daten des Branchendienstes Alphaliner viertgrößte Containerreederei vor Hapag-Lloyd aus Hamburg.