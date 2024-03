Seit fast einem Jahr Der ewige Gehaltsstreit im Einzelhandel

Seither herrscht Funkstille, weil die Gewerkschafter diese Offerte immer noch nicht akzeptabel fanden. Stattdessen setzen sie auf Streiks, am Freitag anlässlich des Weltfrauentags auf „geballte Frauenpower“, die vor der Rewe-Zentrale in Köln sichtbar werden soll. „Gerade Rewe ist als zweitgrößter Lebensmitteleinzelhändler stark in den regionalen Tarifkommissionen der Arbeitgeber vertreten“, sagte Verdi-Vorständin Silke Zimmer, „aber anstatt dort ihren Einfluss zu nutzen und die Tarifverhandlungen zu einem Abschluss zu bringen, gehören sie mit zu den Konzernen, die an Stelle von Verhandlungen ein Tarifdiktat gesetzt haben.“ Köln soll am Freitag der Höhepunkt einer Reihe von Aktionen sein, die seit Wochenbeginn vor Rewe-Filialen und -Lagern laufen.