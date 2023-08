Nachhaltige Kühlschränke und Gefrierschränke Wie man einen klimafreundlichen Kühlschrank findet

Waren vor einigen Jahren noch besonders ozonschädliche Kältemittel im Einsatz, nutzen Kühlschrank-Hersteller inzwischen alle das gleiche Mittel, sagt Gerhild Loer, Energie-Expertin bei der Verbraucherzentrale NRW. Wichtig sei es daher vor allem, auf die Größe des Geräts und auf den jährlichen Stromverbrauch zu achten. Der Kühlschrank solle so klein wie möglich sein, die Verbraucherzentrale empfiehlt ein Volumen von 50 bis 80 Liter pro Person. Das Gerät sollte außerdem auf dem Energieeffizienzlabel in mindestens Stufe D eingruppiert sein, sagt Loer. Auf diesem Label steht auch der jährliche Stromverbrauch. „Eine Kühl-Gefrier-Kombination für zwei bis drei Personen sollte nicht mehr als 150 Kilowattstunden pro Jahr verbrauchen“, so Loer.