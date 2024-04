Einweggrill bis Luxusmodell Wie finde ich den passenden Grill?

Spätestens an den vergangenen warmen Wochenenden lag er in der Luft: Der Grill-Geruch. In Gärten und Parks eröffneten viele die Grillsaison und legten Fleisch, Würstchen oder Gemüse auf den Rost. Dabei ließen sich vom hochwertigen Gasgrill bis zur Einweglösung ganz unterschiedliche Modelle entdecken. Doch welches ist für wen geeignet? Und kann man auch umweltfreundlich grillen? Wissenswertes zum Start der Saison.