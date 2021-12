Frühbucherrabatte können einen Flex-Aufschlag finanzieren : Der Preis der Flexibilität

Düsseldorf Trotz Corona rechnet die Reisebranche für 2022 mit hoher Nachfrage. Bei Umbuchungsoptionen muss man aber genau hinsehen. Mallorca und Urlaub an der Nordsee liegen im Trend.

Trend Im November gab es 8,9 Millionen Passagiere. Viermal so viele wie im Oktober, ein Drittel so viele wie November 2019. NRW Düsseldorf zählte im November 830.000 Reisende, Köln 420.000, Weeze 41.000.

Erwartungen Für das gesamte Jahr 2022 rechnen die Flughäfen Deutschlands mit 72 Prozent der Passagierzahlen des Vorkrisenjahres 2019. Ferienflüge werden etwas stärker anziehen, Fern- und Geschäftsreisen langsamer. Im Sommer könnte der Ferienverkehr in Europa bei 90 Prozent im Vergleich zu 2019 liegen. „Ich erwarte, dass wir bei den Kapazitäten im Sommer 2022 wieder an das Vorkrisenniveau anschließen können“, sagt Tui-Chef Fritz Joussen. Hauptgrund sei, dass sich immer mehr Bürger impfen lassen, während für Nicht-Geimpfte Urlaub schwer wird. Eurowings-Chef Jens Bischof will im Sommer rund 100 Jets einsetzen – rund 80 Prozent der Kapazität von früher.



Zielgebiete Am beliebtesten sind laut NIT Ziele an Ost- und Nordsee so wie bereits in den Vorjahren, außerdem das Alpengebiet. Laut Tui werden im Sommer 2022 die Balearen inklusive Mallorca wie immer das wichtigste Zielgebiet bei Pauschalreisen sein. Es folgen die griechischen Inseln, die Kanarischen Inseln sowie die spanische Atlantikküste (Costa de la Luz). Tui rechnet auch mit viel Nachfrage nach Ferien in Hurghada (Ägypten) sowie an der türkischen Riviera.