70 Stundenkilometer mit 55 Tonnen Gewicht Das kann der Leopard

Was kann der Leopard? Der Rüstungshersteller Rheinmetall beschreibt das 55 Tonnen schwere Kettenfahrzeug als „leistungsfähigsten Kampfpanzer der Welt“ sowie als „Waffensystem mit der größten internationalen Verbreitung“. Der Leopard gilt den russischen Panzern als deutlich überlegen, weil die Reichweite seiner Kanone mit bis zu fünf Kilometern besonders groß ist. Es können nach Angaben der Bundeswehr Ziele in einer Entfernung von mehreren tausend Metern auch fahrend getroffen werden. Die Stärke liegt laut Bundeswehr in der Kombination von präsizer Feuerkraft, einem guten Schutz sowie hoher Beweglichkeit, weil der Leopard bis zu 70 Stundenkilometer schnell fahren kann.