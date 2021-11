Ab Montags öffnen die USA wieder : Welche Reiseziele diesen Winter attraktiv sind

Die Queen Mary 2 geht wieder auf Kurs Richtung New York - Fahrten per Schiff kommen wieder langsam in Mode. Foto: dpa-tmn/Cunard

Düsseldorf Sonnenhungrige und Touristikbranche hoffen darauf, dass ausgefallener Urlaub bald nachgeholt wird. Besonder die Kanaren liegen im Trend.

Wie waren die Winterferien 2019? Mit der Infektionswelle in Ischgl ging die Pandemie richtig los. Wie war 2020? Richtig. Fiel aus wegen Lockdowns. Dieses Jahr jedoch hoffen Urlauber und Reisebranche auf eine weitgehende Erholung. Ein gutes Zeichen, dass das klappt: Ab diesem Freitag fliegt Tuifly fünfmal die Woche von Düsseldorf in die Karibik, um Kreuzfahrtkunden dorthin zu bringen. Hier die großen Trends.

Verlängerung der Saison Auch weil die Sommersaison dieses Jahr parallel zum Hochlaufen der Impfzahlen verzögert startete, läuft das Geschäft in vielen Zielregionen auch im November und Anfang Dezember auffällig gut. „Wir sprechen fast von einem endlosen Sommer“, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr mit leicht süffisantem Unterton. „Wir haben eine hohe Sehnsucht nach Urlaub“, bestätigt Ute Dallmeier, Chefin des First Reisebüros in Mönchengladbach. „Die Kunden wollen raus. Immer mehr Zielgebiete öffnen. Nun können wir nur hoffen, dass keine neuen Reiseverbote kommen.“

Kanaren-Boom Die Kanaren werden Top-Reiseziel im Winter. Alleine Marktführer Tui fliegt jede Woche 60 mal auf die Inselgruppe, auch der Vulkanausbruch auf La Palma schreckt die Gäste nicht ab. Aktuell führt bei Tui Fuerteventura das Buchungsranking an, gefolgt von Gran Canaria und Teneriffa, insgesamt will Tui im Winter 300.000 Reisende auf die Kanaren fliegen. Dem Konzern zufolge kann eine Woche auf Gran Canaria für rund 500 Euro gebucht werden, eine Woche Fuerteventura sei für 670 Euro erhältlich, doch in den NRW-Schulferien ab Freitag, dem 24. Dezember, wird es teurer: Acht Tage in einem Appartement auf Gran Canaria kosten beim Duisburger Veranstalter Schauinsland ab 800 Euro für eine Woche, mit Verpflegung wird es unter 1000 Euro schwierig für nur eine Person.

Ägypten Ägypten zählt im Winter traditionell zu den Bestsellern bei deutschen Urlaubern und belegt Platz zwei im Beliebtheitsranking bei Tui. Die Einreise ist für Geimpfte und Getestete auch wieder möglich, Geimpfte müssen nach Rückkehr nicht in Quarantäne. Doch weil die Nachfrage sich in Grenzen hält, liegen die Preise mit häufig nur 500 Euro für eine Woche günstiger als auf die Kanaren, die Türkei ist aber noch billiger. Aber auch hier müssen Ungeimpfte nach der Rückkehr in Quarantäne.



Fernstrecken Obwohl einige Länder Asiens noch weitgehend dicht sind, kann von einem kleinen Comeback der Überseerouten gesprochen werden. Das zeigt sich auch daran, dass Emirates Düsseldorf wieder mit einem Airbus A380 anfliegt, weil viele Menschen via Dubai Ziele in Südostasien ansteuern. Laut Tui sind bei Fernreisen Dubai selbst, die Malediven und Thailand gefragt,aber auch die Dominikanische Republik, Mexiko und Kuba. in einem Land können Reisende dabei sicher sein, im Jet nur neben Geimpften zu sitzen: Costa Rica lässt neuerdings nur immunisierte Touristen ins Land. Eine interessante Option sind drei Direktflüge pro Woche mit Condor von Düsseldorf aus auf die Dominikanische Republik, Ende November kosten Einzeltickets ab 330 Euro oneway.

USA-Öffnung Sowohl für Urlaub als auch für andere Besuche sind die USA ab Montag wieder geöffnet, was zu einem regelrechten Boom führt. Alleine nach Chicago wird Lufthansa 26 mal die Woche fliegen, insgesamt wird es 200 Flüge die Woche zu 17 US-Zielen geben, die Nachfrage nach Flügen Richtung New York, Miami oder Los Angeles sei hoch, berichtet Vorstandschef Spohr. Dabei rechnen Experten allerdings erst einmal mit relativ hohen Preisen, weil das Angebot aller Airlines weniger schnell hochgefahren werde als die Nachfrage steige. „Es ist nicht einfach, die Kapazitäten wieder auszubauen, beispielsweise weil Crews sich wieder eingliedern müssen“,sagt der Unternehmensberater Gerald Wissel. Außerdem würden viele Airlines das Angebot unten halten, um die Preise stabil zu halten. Die frühere Route von Delta von Atlanta nach Düsseldorf wird erst einmal nicht neu aufgenommen, der Lufthansa-Konzern hat die Direktrouten ab Düsseldorf nach New York, Miami und Fort Myers gestrichen. Extrem teuer sind die Tickets trotzdem nicht: Am Wochenende vor Weihnachten gibt es über Lufthansa Tickets unter 500 Euro von Düsseldorf nach New York für eine Strecke, in der Woche vor Silvester sind meistens 600 Euro fällig für den Hinflug, ins warme Miami ist es aber schon schwer, für unter 800 Euro rund um Heiligabend eine Verbindung zu finden. Und zurück kostet es dann noch einmal soviel Geld.

Der im USA-Geschäft sehr starke Reisekonzern DER Touristik erklärt, im Winter rechne er vorrangig mit vielen Reisenden nach Florida, die große Nachfragewelle sei für den Sommer 2022 zu erwarten. Eine Sprecherin sagt: „Der Sommer 2022 wird seit einigen Wochen zunehmend gebucht. Generell empfiehlt es sich, Wunschziele und Wunschhotels früh zu buchen – vor allem Campmobile und Unterkünfte rund um die Nationalparks.“

Kreuzfahrten Langsam kommt das Geschäft wieder in Schwung, Hamburg erwartet 2022 mit 300 Ankünften so viele Besuche von Kreuzfahrtschiffen wie nie. „Die Kunden sind an Kreuzfahrten sehr interessiert, auch weil dort ja in der Regel für Gäste und Mitarbeiter strenge Corona-Regeln gelten“, sagt Reisebüromanagerin Dallmeier. Mit Direktflügen ab Düsseldorf in die Karibik werden nun Passagiere zu Schiffen von Aida und Tui Cruises gebracht, zwei Wochen ab dem 17. Dezember kosten happige 3100 Euro pro Kopf. Aber es gibt auch viele Angebote: Bei Celebrity Cruises kann eine Begleitperson zum halben Preis mitfahren, mit MSC sind Winterkreuzfahrten durch das Rote Meer für 900 Euro zu buchen, mit der Queen Mary 2 ist eine zweiwöchige Tour von Hamburg nach New York inklusive Rückflug, Vollpension und drei Nächten in Manhattan ab 1960 Euro erhältlich.