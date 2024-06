Wo die Bahn-Pendler in NRW leiden müssen Welche Regionalzüge und S-Bahnen besonders mies sind

Nur 80 Prozent der Regionalzüge und S-Bahnen in NRW sind pünktlich, 14 Prozent der ursprünglich geplanten Züge fallen aus, wovon 5,9 Prozent für die Fahrgäste völlig überraschend plötzlich wegfallen. Das alles hat der neue Qualitätsbericht Schienenpersonalverkehr (SPNV) NRW ergeben. Wir sagen, bei welchen Linien es besonders hakt mit Schwerpunkt auf die Region. Die Pünktlichkeitsquote gibt dabei an, wie viele Züge es schaffen, wirklich pünktlich zu sein oder wenigstens nicht mehr als drei Minuten und 59 Sekunden Verspätung zu haben. Die Zuverlässigkeit gibt an, wie viele Züge so wie angekündigt fahren und nicht plötzlich wegfallen. Für Fahrgäste ist es ja das schwierigste Erlebnis, völlig überraschend am Bahnsteig ohne Verbindung zu stehen.