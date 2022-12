Henkel, Metro und Co. Welche Konzerne in Russland bleiben

Wann landete der Dax-Konzern Henkel schon einmal im bundesweiten TV? Als die ZDF-Sendung „Heute-Show“ sich wenige Wochen nach dem Überfall auf die Ukraine fragte, warum der Hersteller von Persil, Dial oder Pritt sich im Gegensatz zu Coca-Cola, VW oder Deutsche Telekom noch nicht entschieden hatte, Russland ganz zu verlassen. Neue Marketingausgaben und Investitionen hatte Vorstandschef Carsten Knobel zwar sofort beendet, doch der endgültige Rückzug wurde dann erst am 19. April nach dem Massaker in Butscha verkündet – auf der Hauptversammlung am 4. April war die Entscheidung noch nicht sicher gewesen.