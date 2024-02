NRW-Vergleich Wer die Grundsteuer am stärksten erhöht hat

Rund jede vierte Kommune in Nordrhein-Westfalen hat im vergangenen Jahr die Grundsteuer B erhöht, in nur fünf Städten und Gemeinden ist die Steuer 2023 gesunken. Dies geht aus einer Auswertung der nordrhein-westfälischen Statistikbehörde IT.NRW vom Dienstag hervor, in der die Entwicklung der Grundsteuer B in Nordrhein-Westfalen zwischen 2013 und 2023 dokumentiert wird. Zu denen, die den Satz zuletzt senkten, gehört Duisburg mit einem Minus von zehn Prozentpunkten auf 845 Prozent. Bei den Kommunen mit den höchsten Steigerungsraten ist Schermbeck landesweit ganz vorn. Zwischen Mitte 2022 und Mitte 2023 stieg der Hebesatz in der zum Kreis Wesel gehörenden Kommune um 255 Prozentpunkte auf 750 Prozent. Auch Dormagen (plus 160 Punkte auf 595 Prozent) gehört als Nummer fünf zur unrühmlichen Spitzengruppe. Absolut gesehen lagen Gladbeck und Hürtgenwald mit jeweils 950 Prozent Hebesatz vorn (Stichtag Ende September 2023), den niedrigsten Satz wiesen zu diesem Zeitpunkt das ostwestfälische Verl (170 Prozent) und Monheim (250 Prozent) aus.