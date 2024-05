Harte Zeiten für Bahnreisende Welche Bahnstrecken bundesweit gesperrt werden

Eine der wichtigsten Strecken Deutschlands wird zwischen dem 15. Juli und Mitte Dezember komplett überholt. Innerhalb der fünf Monate modernisiert die DB alle Anlagen an der rund 70 Kilometer langen Strecke. Zwischen Mannheim Hbf und Frankfurt Flughafen wird ein Ersatzverkehr mit Bussen (IC-Bus) eingerichtet. Reisende ab NRW Richtung Süden müssen sich informieren, welche Züge genommen werden können. So erwähnt die Bahn, es werde eine neue ICE-Linie von Köln nach München geben, die über Heidelberg, Stuttgart und Ulm geht und so Mannheim umfährt. Zum Trost ist zu sagen: Sehr günstige Spartickets sind ab Düsseldorf nach München in der Zeit zu erhalten, Richtung München fahren viele ICE schon jetzt eine andere Route ab Frankfurt via Würzburg/Nürnberg.