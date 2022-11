Inflation und Energiekrise könnten Auswirkungen haben : Das müssen Sie zum Black Friday und Cyber Monday 2022 wissen

Service Düsseldorf Einzelhändler locken zum Black Friday am 25. November wieder mit besonders günstigen Angeboten. Doch ihre Umsätze könnten in diesem Jahr wegen der Krisen dieser Welt geringer ausfallen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Übersetzt heißt Black Friday „schwarzer Freitag“. Warum er so heißt – dazu gibt es viele Theorien. Eine ist, dass die Geschäfte an diesem Tag so hohe Umsätze machen, dass sie schwarze Zahlen schreiben. Eine andere besagt, dass die Händler früher vom vielen Geldzählen schwarze Finger bekommen haben. Was letztendlich stimmt, lässt sich heute nicht klar beantworten. Jedenfalls hat der Tag seinen Ursprung in Amerika. In einer anderen Erzählung heißt es, die Polizei in Philadelphia hätte ihn 1966 als Black Friday ausgerufen, weil sie so große Menschenmengen vor den Geschäften befürchteten – also eine schwarze Masse. Seit 2006 ziehen auch die Einzelhändler in Europa beim schwarzen Freitag mit.