Deutlicher Anstieg Winzer erwarten bessere Weinernte in 2023

Deutliche prozentuale Steigerungen der Erntemenge werden in den flächenmäßig großen Anbaugebieten Mosel (plus 20,5 Prozent) und Württemberg (plus 12,7 Prozent), Pfalz (plus 10,1 Prozent) und Rheinhessen (plus 9,7 Prozent) erwartet. Auch die flächenmäßig kleinen Anbaugebiete Ahr (plus 75,4 Prozent), Mittelrhein (plus 57,4 Prozent) und Sachsen (plus 12,3 Prozent) melden beträchtliche Zuwächse.