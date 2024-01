Höhere Luftverkehrssteuer Airlinebranche warnt vor höheren Ticketpreisen

Laut BDL werden in Deutschland an vielen Flughäfen rund 3500 Euro an staatlichen Gebühren inklusive der Luftverkehrssteuer fällig, um einen Jet mit 150 Personen fliegen zu lassen, wogegen in Paris nicht einmal die Hälfte fällig sei, in Madrid und Barcelona seien es nicht einmal 1000 Euro. Als ein Ergebnis würden speziell Billig-Airlines mit „Punkt-zu-Punkt“-Verkehr ihre Flotten viel stärker in Südeuropa ausbauen als in Deutschland.