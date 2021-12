Nach den Feiertagen : Darauf müssen Sie beim Umtausch von Weihnachtsgeschenken achten

Düsseldorf Nach der Bescherung ist vor dem Umtausch, denn nicht alle Weihnachtsgeschenke kommen gut an. Ein Überblick über die Regeln und Rechte der Rückgabe.

Kein Recht auf einen Umtausch Wenn das Geschenk keinerlei Mängel aufweist, ist der Käufer auf das freiwillige Entgegenkommen des Händlers vor Ort angewiesen, sagt Iwona Husemann von der Verbraucherzentrale NRW. Ein automatisches Recht auf den Umtausch hat der Verbraucher nicht. Die Rückgabe könne im Zweifel komplett abgelehnt oder statt der Auszahlung des Kaufbetrages nur ein Gutschein ausgestellt werden. Das gilt auch bei Produkten, die wegen eines Fehlers reduziert angeboten werden. „Ganz besonders in der Weihnachtszeit zeigen sich viele Händler jedoch kulant und möchten ihre Kunden bestmöglich bei der Suche nach passenden Geschenken unterstützen“, sagt Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer vom Handelsverband Deutschland.

Um die Chance auf den Umtausch zu erhöhen, sollten sowohl die Originalverpackung in möglichst gutem Zustand als auch der Kaufbeleg aufbewahrt werden. Fehlt der Bon, kann auch ein Kontoauszug oder die Kreditkartenabrechnung den Kauf belegen. Im Idealfall sollte schon vor dem Kauf eine Umtausch­bedingung mit dem Händler vereinbart und diese schriftlich festgehalten werden, rät Husemann von der Verbraucherzentrale. Das Umtauschrecht kann zum Beispiel direkt auf dem Kassenbon vermerkt werden.

Auch bei der Rückgabe von Gutscheinen ist der Käufer auf die Kulanz des Händlers angewiesen. Hier lohnt sich ein Blick in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, um herauszufinden, ob eine Barauszahlung nach dem Kauf noch möglich ist. „Die Gültigkeit eines Gutscheins beläuft sich in der Regel auf drei Jahre, wenn er nicht ausdrücklich befristet ist“, teilt Frank Holland, Geschäftsführer des Handelsverbands NRW, mit.

Nach Angaben von Stiftung Warentest hat der Händler zwei Versuche das Produkt zu reparieren. Klappt das nicht, könne der Käufer den Preis mindern oder vom Kauf zurücktreten. Unter Umständen sei sogar Schadenersatz möglich. Die Gewährleistung umfasst allerdings ausschließlich anfängliche Fehler, also nicht Schäden, die später bei Gebrauch entstehen, erklärt Frau Husemann. Wenn der teure Lippenstift zum Beispiel direkt abbricht, müsse immer zusätzlich berücksichtigt werden, ob die Ware auch wirklich ordnungsgemäß benutzt wurde. „Ein Lippenstift darf natürlich nicht bei regulärem Gebrauch abbrechen. Kein Mangel liegt vor, wenn er voll ausgefahren und dann fest geknickt wird und abbricht. Es kommt also immer auf die Art des Fehlers, die Eigenart der jeweiligen Ware und den Umgang des Kunden mit der Ware an“, erklärt Holland vom Handelsverband NRW.

Grundsätzlich gilt dabei in den ersten sechs Monaten die sogenannte Beweislastumkehr. „Dann muss der Händler nachweisen, dass kein Sachmangel vorliegt“, sagt Husemann.

Auch Verkäufer, die ihren Firmensitz im Ausland haben, müssen sich unter bestimmten Bedingungen an die Regelung halten: „Grundsätzlich gilt das Widerrufsrecht dann, wenn der Inhalt der Webseite für den deutschen Markt gemacht ist, sich also an deutsche Endverbraucher richtet“, erklärt Husemann. Weigert sich der Verkäufer, die Ware zurückzunehmen, hat der Verbraucher im äußersten Fall die Möglichkeit, eine Klage vor dem Zivilgericht einzureichen. „Wobei bei Händlern im Ausland stets das Prozessrisiko abgewogen werden muss, dass ein Urteil eventuell nicht vollstreckt werden kann“, stellt die Verbraucherschützerin fest. Für den Kauf im Einzelhandel gilt das Widerrufsrecht nicht.