Weihnachtsgeschenke Das sind die besten Saugroboter

Worauf haben die Tester geachtet? Ein Team von Stiftung Warentest prüfte unter anderem, wie sorgfältig die Roboter Hartböden und Teppiche saugen und wischen, wie schnell sie reinigen, ob sie einfach in der Bedienung sind und wie laut sie arbeiten. „Mehrere Wochen lang haben wir den Geräten in einem Prüflabor von kurzen Fasern über lange Haare bis zu Erdklumpen alles vor die Bürste geworfen“, sagt Reiner Metzger, der seit sechs Jahren bei der Stiftung arbeitet und am Test beteiligt war. Nur so hätten sie rausfinden können, wie alltagstauglich die Sauger wirklich seien. Außerdem war den Prüfern wichtig, ob die Roboter Objekte erkennen und ihnen ausweichen, wie gut sie Hindernisse überwinden können und wie hoch ihr Stromverbrauch ist.