Trotz des Coronavirus : Einzelhandel erwartet Umsatzplus im Weihnachtsgeschäft

Kunden gehen in einem Einkaufszentrum an einer Weihnachts-Dekoration in Berlin vorbei. Trotz der Corona-Krise rechnet der Einzelhandel mit einem Umsatzplus. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Berlin Der Einzelhandel rechnet damit, im diesjährigen Weihnachtsgeschäft mehr umzusetzen als im Vorjahr – trotz des Coronavirus. Aber nicht allen Geschäfte würden von der Kauflust der Deutschen profitieren.

Trotz Corona rechnet der Einzelhandel auch in diesem Jahr mit steigenden Umsätzen im wichtigen Weihnachtsgeschäft. Insgesamt würden die Verbraucher in den Monaten November und Dezember voraussichtlich rund 104 Milliarden Euro ausgeben, prognostizierte am Donnerstag der Handelsverband Deutschland (HDE). Das entspräche einem Plus von 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.