Weihnachtsgeld 2022 : Diese Branchen bekommen ein 13. Gehalt

Düsseldorf Wer einen Tarifvertrag hat, hat eine höhere Chance auf Weihnachtsgeld. Das zeigt eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung. Besonders gut stehen Beschäftigte in der Chemieindustrie da.

Wer nach Tarif bezahlt wird, bekommt eher Weihnachtsgeld. Das zeigt eine Untersuchung des Internetportals Lohnspiegel.de, das vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung betreut wird. 79 Prozent der Tarifbeschäftigten erhalten demnach ein 13. Gehalt, während es in Betrieben ohne Tarifvertrag nur 42 Prozent sind. Insgesamt bekommen mit 54 Prozent etwas mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer deutschlandweit Weihnachtsgeld. In der Höhe unterscheidet es sich je nach Branche: Während in der Landwirtschaft 250 Euro ausgezahlt werden, sind es in der Chemiebranche 3715 Euro.

Für die Untersuchung befragte Lohnspiegel.de zwischen 1. November 2021 und 31. Oktober 2022 rund 63.000 Beschäftigte mit mehr als einem Jahr Berufserfahrung. In einer Mitteilung des WSI heißt es, die Umfrage sei zwar nicht repräsentativ, erlaube aber aufgrund der hohen Fallzahlen detaillierte Einblicke in die Arbeitswelt.

Wer in der Chemischen Industrie arbeitet, bei der Deutschen Bahn, in einer Bank, der Energiewirtschaft, in einer Süßwarenfirma, in einem westdeutschen Textilunternehmen oder im privaten Transport- und Verkehrsgewerbe kann sich über ein klassisches 13. Gehalt freuen, also 100 Prozent eines Monatsentgeltes. In der Stahlindustrie bekommen die Beschäftigten sogar 110 Prozent des Gehalts zusätzlich ausgezahlt.