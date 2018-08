Weihnachtsbäume könnten wegen Hitze teurer werden

Radevormwald Trockenheit und Hitze sorgen auch für massive Schäden beim Anbau von Weihnachtsbäumen. Speziell viele junge Tannen sind bereits dauerhaft geschädigt. Deswegen greifen die Bauern zu drastischen Maßnahmen.

Und dennoch werden es viele nicht schaffen. Kirschsieper rechnet damit, dass jede zweite Jungpflanze eingehen wird. In anderen Regionen sieht es noch schlimmer aus. „Aus den ostdeutschen Bundesländern, aber auch aus Norddeutschland erreichen uns Meldungen, wonach die Neuanpflanzungen zu 100 Prozent vertrocknet sind“, sagte Martin Rometsch vom Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger (BVWE). Davon dürften Millionen dieser drei- bis vierjährigen Bäumchen in Hunderten Betrieben betroffen sein.

Waldbauer Eberhard Hennecke aus Sundern beobachtet bereits, dass viele der in diesem Jahr erntereifen älteren Bäume bereits deutliche Trockenheitsschäden zeigen. Bäume hätten einen Teil ihrer Nadeln verloren und seien in der Farbe bereits gelblicher geworden, sagte Hennecke, der Vorsitzender der Fachgruppe der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger im Landesverband Gartenbau NRW ist.

Fraglich sei, ob die Bäume überhaupt noch verkauft werden könnten. „Wenn es in den nächsten Wochen nicht sehr viel regnet, wird es dramatisch“, meinte er. „Wir schreien nach Regen.“ Eine Bewässerung der Bestände oder eine Düngung der geschädigten Bäume sei derzeit nicht möglich, so dass nicht damit zu rechnen sei, dass sich die Pflanzen wieder vollständig erholten. Verbraucher müssten daher mit einem geringeren Angebot an Weihnachtsbäumen und deutlichen Qualitätseinbußen rechnen.

Regen war auch in Radevormwald Mangelware. 40 Millimeter Niederschlag habe es vor knapp einer Woche gegeben, sagt Kirschsieper: „Wenigstens etwas.“ Preiserhöhungen plant er jedoch noch nicht, obwohl auch in seinem Betrieb die Kosten gestiegen sind. Das Bewässern kostet Zeit und Geld, einem Mitarbeiter musste Kirschsiepen den Urlaub streichen.

Auswirkungen auf die diesjährige Ernte gibt es nach Ansicht von Martin Rometsch bislang noch nicht, da die Nordmanntanne mindestens zehn Jahre gehegt und gepflegt wird, bevor sie geschlagen wird und als Weihnachtsbaum in den Verkauf gelangt. In acht bis zehn Jahren aber könnte es Engpässe beim Angebot geben. „Die Auswirkungen der diesjährigen Trockenheit werden wir dann in der Branche merken“, sagt Rometsch. Es sei nicht sicher, ob alle vertrockneten Jungbäume rechtzeitig und in vollem Umfang durch frische Pflanzen ersetzt werden können.