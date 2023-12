Verkehr zu den Festtagen Welche Bahnstrecken man meiden sollte

Der DB-Navigator kann auch helfen, sich bei Verspätungen zu orientieren. Wenn man an einem Bahnhof ankommt, werden alle An- und Abfahrten an diesem Bahnhof auf dem Smartphone in Echtzeit angezeigt, um Reiseoptionen zu finden. Dafür wird auf dem Auswahlmenü links oben „Abfahrten und Ankünfte“ ausgewählt, statt der Reiseauskunft für eine einfache Fahrt.