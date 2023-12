Das steckt hinter dem Preisschub Schokolade wird immer teurer

Schokonikolaus, Pralinen, Marzipan umhüllt mit Schokolade – die Süßigkeit aus Kakaomasse und Zucker darf für viele in der Weihnachtszeit nicht fehlen. Allein 105 Millionen Schokonikoläuse lieferte die Süßwarenindustrie in diesem Jahr an deutsche Einzelhändler, so eine Auswertung des Portals Statista. Insgesamt wurden demnach 167 Millionen Schokonikoläuse in Deutschland hergestellt, mehr als ein Drittel (37 Prozent) gingen in den Export.