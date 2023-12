Preise für Tannenbaum, Festessen und Glühwein So viel teurer ist Weihnachten in diesem Jahr

Lichterketten, Weihnachtsstern, elektrische Kerzen am Tannenbaum – für Weihnachtsdeko wird häufig Strom gebraucht. Die Strompreise sind in diesem Jahr zwar nicht so stark gestiegen, wie im vergangenen Jahr, im Vergleich zu September 2022 waren die Preise im September aber dennoch um 11,1 Prozent höher, so das Statistische Bundesamt. Seit Beginn des Ukrainekriegs hat vor allem der Mangel an Erdgas die Preise in die Höhe getrieben.