Geschenke, Weihnachtsbaum und Lichterketten So lassen sich an Weihnachten Ressourcen sparen

Energieverbrauch Deutschlandweit wird laut dem BUND so viel Strom durch Weihnachtsbeleuchtung verbraucht wie in einer mittelgroßen Stadt in einem Jahr.

Einsparen Stromsparen lässt sich mit Leuchtdioden und Zeitschaltuhren. Lichterketten mit LED verbrauchen laut dem BUND bis zu 90 Prozent weniger Strom als herkömmliche Modelle.