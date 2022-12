Kunden strömen lieber in die Städte Onlinehandel geht erstmals seit Jahren zurück

Exklusiv | Berlin/Köln · Erstmals wird der Anteil des Onlinehandels am gesamten Einzelhandel in Deutschland in diesem Jahr nicht steigen – sondern sogar deutlich zurückgehen. Das zeigt eine noch unveröffentlichte Studie. Dass die Menschen wieder vermehrt in die Geschäfte kommen, bestätigt auch der Einzelhandelsverband.

16.12.2022, 15:59 Uhr

Volle Einkaufsstraße in Halle (Sachsen-Anhalt): Am dritten Adventswochenende zog es viele Menschen in die Innenstädte. Foto: dpa/Heiko Rebsch

Von Birgit Marschall Korrespondentin im Berliner Parlamentsbüro