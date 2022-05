Lieferprobleme bei Autos : Deutlicher Rückgang bei Neuzulassungen in Europa

Deutlicher Rückgang bei Neuzulassungen in Europa

Lieferkettenprobleme drücken laut dem Branchenverband Acea die Pkw-Neuzulassungen in Europa weiter. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Brüssel Neuwagen sind gefragt, aber häufig nicht lieferbar. Dies führt laut Branchenverband dazu, dass in der EU auch im April deutlich weniger Fahrzeuge abgesetzt wurden als im Vorjahreszeitraum. Auch mehrere deutsche Hersteller sind davon betroffen.

Autohersteller haben in der Europäischen Union auch im April wegen Lieferkettenproblemen deutlich weniger Fahrzeuge abgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Neuzulassungen sank um 20,6 Prozent auf 684 506 Stück, wie der Branchenverband Acea am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Das sei abgesehen vom Pandemiejahr 2020 mit Blick auf das abgesetzte Volumen der schlechteste April seit Beginn der Aufzeichnungen.