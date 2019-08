Bauarbeiten an Weichen, Oberleitungen und Brücken : Bahn kündigt Streckensperrungen im Ruhrgebiet an

Bahn kündigt Streckensperrungen im Ruhrgebiet an

Bauarbeiten an Weichen, Oberleitungen und Brücken

Bereits im März 2018 fanden an der Bahnstrecke zwischen Essen und Duisburg Bauarbeiten statt (Archivfoto). Foto: dpa/Roland Weihrauch

Köln Bahnreisende im Ruhrgebiet müssen sich ab Freitag auf Einschränkungen einstellen. Bis Mitte November sollen vor allem an den Wochenenden Strecken in Gelsenkirchen, Wanne-Eickel und Essen gesperrt werden.

Der Grund sind einer Mitteilung der Deutschen Bahn zufolge Bauarbeiten an Weichen, Oberleitungen und Brücken. Diese beginnen am Freitag, 30. August, und dauern bis zum 11. November.

Betroffen ist vor allem die S-Bahn-Linie S2. Hier kommt es an den Wochenenden in beiden Richtungen zu Zugausfällen zwischen Essen und Wanne-Eickel. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet. Die Züge der Regional-Express-Linien 2 und 42 zwischen Gelsenkirchen und Duisburg würden umgeleitet, hieß es in der Mitteilung weiter. Auch die Linien RE3 und RB46 sind von den Sperrungen betroffen.