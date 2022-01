Zeitweise Einstellung des Verkehrs : Wegen Abellio-Krise Umsteigechancen in ICs

Düsseldorf Am 1. Februar geht der Betrieb vieler Zuglinien und S-Bahnen von Abellio auf Deutsche Bahn oder auch National Express über. Einige IC-Züge und ECs können nun von VRR-Abonnenten genutzt werden, zu wenig meint der Fahrgastverband Pro Bahn. An einem Tag wird die Lage besonders schwierig.

Weil aktuell schon eine Reihe an Nahverkehrszügen und S-Bahnen ausfallen, da ihr Betrieb zum 1. Februar von Abellio auf andere Bahnfirmen übergeht, können viele Kunden auf der Strecke zwischen Düsseldorf und Dortmund nun auch ohne Zahlung eines Zuschlages eine Reihe an IC- und EC-Zügen nutzen. Dieses Angebot galt anfangs nur für Abonnenten der teureren Abos wie Ticket 2000, seit diesem Montag profitieren auch Nutzer des Schokotickets (Schüler), Studenten oder Azubis. Die Freigabe der ausgewählten IC- und ICE-Züge gilt in der Regel bis zum 27. Februar, es handelt sich um ausgewählte Züge wie den IC 2155 um 9.43 Uhr von der NRW-Landeshauptstadt nach Dortmund oder einen Zug in der Gegenrichtung um 11.16 Uhr an vielen Tagen. Die genaue Liste der Züge hat der VRR online veröffentlicht.