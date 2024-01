Neuer Seitenwechsel Der Seitenwechsler

Als er kürzlich für 40 Jahre Parteimitgliedschaft geehrt wurde – als Sohn eines früheren SPD-Spitzenpolitikers in Baden-Württemberg war er schon als Abiturient in die SPD eingetreten – verkündete er laut eigener Aussage, dass sich jeder darauf verlassen könne, er werde sein Leben lang Sozialdemokrat bleiben. Nun ergänzt er, Sozialdemokraten in der Tradition von Willy Brandt und Helmut Schmidt seien in der heutigen SPD „heimatlos“ geworden. Das ist schon sehr dick aufgetragen - dass so ganz nebenbei der konservative Sozialdemokrat Olaf Scholz Bundeskanzler ist, scheint für ihn kein Thema zu sein.