Export bis ins Ruhrgebiet : Niederlande planen größte grüne Wasserstofffabrik Europas

Groningen Die größte grüne Wasserstofffabrik Europas soll in den Niederlanden entstehen. Das Projekt heißt „NortH2“. Dahinter steht ein Konsortium der Unternehmen Shell, Gasunie und Groningen Seaports.

Am Donnerstag wurden die Pläne in Groningen präsentiert. Die Anlage soll in Eemshaven nahe der deutschen Grenze errichtet werden. Die notwendige Energie werde in einem Windpark auf See produziert, teilten die Unternehmen mit. Der grüne Wasserstoff könne bis ins deutsche Ruhrgebiet exportiert werden.