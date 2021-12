Nach USA-Expansion folgt nun Ausbau in Deutschland : Telekom-Chef bleibt weitere fünf Jahre

Zwei Jahre vor Ablauf wird der Vertrag von Tim Höttges vorzeitig verlängert, um Klarheit zu haben. Foto: dpa/Oliver Berg

Bonn Schon jetzt ist Tim Höttges mit fast acht Jahren Amtszeit länger im Amt als jeder Vorgänger, nun geht er in die Verlängerung. Nach dem Megadeal in den USA stehen nun Zukäufe in Europa und noch mehr Investitionen im Heimatmarkt an.