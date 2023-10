Zukunftstechnik Künstliche Intelligenz bei NRW-Konzernen „Disruptiv wie Internet und Smartphone zusammen“

Alle großen NRW-Unternehmen wollen in den nächsten Jahren massiv in die weitere Digitalisierung und insbesondere Künstliche Intelligenz (KI) investieren. Sie rechnen einhellig mit massiven Fortschritten bei der Produktivität. Das Arbeitsleben wird auf den Kopf gestellt. Dies ist Ergebnis einer Umfrage unserer Redaktion bei großen Unternehmen in NRW. Obwohl keiner der Konzerne einen Abbau von Jobs plant, ist doch klar, dass Zehntausende Stellen wegfallen – aber häufig durch andere Aufgaben ersetzt werden.