Kolumne Die Ökonomin : Was taugt eine Sonderwirtschaftszone?

Düsseldorf Kramp-Karrenbauer will so den Osten retten. Dabei bedeutet eine neue Zone nur Effizienzverluste, und weniger Bürokratie braucht auch der Westen.

Die Wahlen in Sachsen und Brandenburg beleben die Fantasie vieler Politiker. Jüngst forderte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer die Einführung einer Sonderwirtschaftszone. Diese brauche man für die Zukunft, kündigte sie in der Lausitz an. Sonderwirtschaftszonen gibt es in vielen Ländern, abgegrenzte Gebiete innerhalb eines Wirtschaftsraums, in denen besonders attraktive Bedingungen gelten, etwa niedrigere Steuern, niedrigere Zölle, mehr Freiheiten, mit denen Investitionen und Firmen angelockt werden sollen. Das ist grundsätzlich nicht schlecht: Die EU mit ihren vier Freiheiten – Waren, Dienstleistungen, Kapital, Niederlassung – ist auch eine Art Sonderwirtschaftszone innerhalb Europas und ein Wohlstandsmotor.