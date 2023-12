Ab Juli 2024 Was Verbraucher über die Umstellung beim Kabelfernsehen wissen müssen

Der Juli 2024 bringt für Nutzer von Kabelfernsehen eine gute und eine weniger gute Nachricht: Weil in dem Monat das „Nebenkostenprivileg“ wegfällt, dürfen Vermieter die für die Vodafone-Dienstleistung anfallende Gebühr nicht mehr zwangsweise auf die Nebenkosten umlegen. Jeder Bürger kann dann auf den Kabelzugang verzichten – das spart in der Regel zwischen sieben und neun Euro an Nebenkosten. Zweites Ergebnis: Weil es keine Zwangsversorgung mehr gibt, steigen die Preise für die verbleibenden Kunden. Was man nun wissen muss.