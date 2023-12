Wichtig für Eltern, Kassenpatienten, Rentner, Autofahrer Was sich 2024 für Verbraucher ändert

Eine Vokabel, die bei manchen den Blutdruck nach oben treibt, weil es ein extrem umstrittenes Gesetz ist. Es tritt am Jahresanfang in Kraft und besagt unter anderem, dass neu eingebaute Heizungsanlagen zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Das gilt aber zunächst nur für Neubauten in Neubaugebieten – eine der Ausnahmeregelungen und Übergangsfristen in dem Gesetz, durch die Gas- und Ölheizungen noch länger genutzt werden können.