Abgabefrist endet Was ohne Grundsteuererklärung passiert

Was passiert aktuell? In Nordrhein-Westfalen haben der Bund der Steuerzahler, die Deutsche Steuergewerkschaft, die Steuerberaterverbände in Köln, Düsseldorf und Westfalen-Lippe, Haus und Grund sowie der Verband Wohneigentum gefordert, dass die Grundsteuerwertbescheide vorläufig erlassen werden. Das erspare dem einzelnen Grundstückseigentümer, Einspruch gegen den Bescheid zu erheben, sofern er grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Berechnungsmethoden des Bundesmodells habe. Die Beteiligten wollen Musterverfahren auf den Weg bringen, über die aber wohl erst in den nächsten Jahren entschieden werden dürfte. Bis dahin würden Eigentümer, Finanzämter und Steuerberater mit Einsprüchen belastet, sofern die Bescheide nicht vorläufig ergingen, so der Bund der Steuerzahler. Finanzverwaltung und die Beratungsbranche seien schon jetzt am Limit, sodass eine längere Bearbeitungszeit für die Einkommensteuererklärungen zu befürchten sei und Steuerpflichtige somit länger auf Erstattungen warten müssten.